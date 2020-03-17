Чемпионат России по футболу остановлен до 10 апреля, сообщают СМИ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/622/12835622/upload-RIAN_6088452.HR-pic905-895x505-90774.jpg">

Чемпионат России по футболу остановлен до 10 апреля, сообщает «Спорт-Экспресс».

Такое решение было принято на общем заседании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Стоит отметить, что об этом проинформировал один из участников заседания, которое пока не закончено.

Дальнейшая судьба чемпионата России будет вынесена на обсуждение в начале апреля. Решение будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса в стране.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала коронавирус пандемией.

Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по футболу могут перенести на конец осени 2020 года.