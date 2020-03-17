Чемпионат России по футболу остановлен до 10 апреля, сообщают СМИ
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Чемпионат России по футболу остановлен до 10 апреля, сообщает «Спорт-Экспресс».
Такое решение было принято на общем заседании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Стоит отметить, что об этом проинформировал один из участников заседания, которое пока не закончено.
Дальнейшая судьба чемпионата России будет вынесена на обсуждение в начале апреля. Решение будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса в стране.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала коронавирус пандемией.
Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по футболу могут перенести на конец осени 2020 года.