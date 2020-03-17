СМИ: сегодня УЕФА объявит о переносе Евро-2020 из-за коронавируса

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Авторитетное издание Financial Times поделилась информацией о том, что 17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит о переносе чемпионата Европы.

Данное решение будет связано с пандемией коронавируса.

Турнир отложат ради того, чтобы в Европе были доиграны прерванные национальные чемпионаты.

Стоит отметить, что Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах (Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао, Амстердам).

Напомним, что вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более семи тысяч человек, 78 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 177 тысяч.

Ранее Минспорт ввел меры по борьбе с COVID-19.