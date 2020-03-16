КХЛ приостановила розыгрыш Кубка Гагарина на одну неделю

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение приостановить розыгрыш Кубка Гагарина на одну неделю из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает РИА «Новости».

Как сообщается на официальном сайте лиги, КХЛ планирует организовать и согласовать с государственными органами нового формата проведения второго этапа первенства с участием шести команд из России.

«Дата начала, сроки проведения и подробный формат розыгрыша будут определены в ближайшее время», — говорится в заявлении пресс-службы.

Из-за заболевания от участия в плей-офф КХЛ уже отказались хельсинкский «Йокерит» и «Барыс» из Нур-Султана.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более шести тысяч человек, 78 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 173 тысячи. В России зафиксированы 93 случая заражения.

Ранее голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Юха Метсола и форвард Тему Хартикайнен поддержали одноклубника Линуса Умарка, призвавшего приостановить плей-офф КХЛ.