Шоу с участием Загитовой и Медведевой в Москве отменено из-за коронавируса

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что шоу «Россия, вперед!» в Москве отменено из-за коронавируса.

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете в столице мероприятий с численностью более 50 человек до 10 апреля.

«В соответствии с указом шоу будет отменено», — цитирует Когана ТАСС.

Шоу «Россия, вперед!» было запланировано на 29 марта на арене «Мегаспорт». В нем должны были принять участие Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова, Дмитрий Алиев, Александр Самарин и другие.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более шести тысяч человек, 78 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 169 тысяч. В России зафиксированы 93 случая заражения.

Ранее сообщалось, что матч 23-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и «Оренбургом» отменен.