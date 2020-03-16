Встреча «Локомотив» — «Оренбург» не состоится

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Матч 23-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и «Оренбургом» отменен, сообщает РИА «Новости».

Встреча была запланирована на 21 марта.

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о приостановке в столице мероприятий с численностью более 50 человек до 10 апреля.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более шести тысяч человек, 78 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 169 тысяч. В России зафиксированы 93 случая заражения.

Ранее сообщалось, что матч 23-го тура чемпионата России между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» отменен.