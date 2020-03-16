НХЛ разрешила игрокам вернуться на родину при условии соблюдения карантина

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) разрешила игрокам вернуться на родину из-за приостановки регулярного чемпионата, сообщает AP.

По информации издания, новые указания лига уже отправила спортсменам. Хоккеистам позволили вернуться в родные города. Также они имеют право отправиться в любую страну, при условии, что они будут соблюдать карантин до конца марта.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более шести тысяч человек, 78 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 169 тысяч. В США зафиксированы 3,5 тысячи случаев заражения.

Ранее сообщалось, что сотрудник «Ванкувер Кэнакс» сдал положительный тест на коронавирус.