Минспорта вводит запрет на проведение в России международных соревнований

Министерство спорта России приняло решение отменить в стране всех международных соревнований, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что запрет действует с 16 марта и до особого разрешения из-за угрозы распространения коронавируса.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более шести тысяч человек, 78 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 169 тысяч. В России зафиксированы 93 случая заражения.

Ранее сообщалось, что шоу фигуристов группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» перенесено из-за угрозы распространения коронавируса.