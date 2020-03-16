Игрок «Аталанты»: сегодня Бергамо является городом-призраком

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Хавбек итальянской «Аталанты» Робин Госенс высказался на тему коронавируса, передает La Gazetta dello Sport.

«Почему нам позволили играть без зрителей, но болельщики стояли возле стадиона? Мне стало страшно, когда я узнал, что Италия стала центром пандемии. Сегодня Бергамо является городом-призраком. », — заявил Госенс.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 6 тысяч человек, 77 тысяч выздоровели.



Ранее сообщалось о том, что племянница биатлониста Симона Фуркада в возрасте шести недель перенесла коронавирус.