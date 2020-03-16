Вратарь Самсонов раскрыл манеру игры Овечкина

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Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Илья Самсонов рассказал о манере игры Александра Овечкина. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, 35-летний россиянин всегда активен и выглядит на льду очень мощно.

«Мне каждую тренировку куда-нибудь болезненно падает шайба, и в этом нет ничего страшного. Особенно от Овечкина — вы же знаете, в каком стиле он играет.

Хотя когда во время тренировки он мне угодил в шлем — я очень испугался. Упражнение было полуразминочное, и шайба попала в неудачное место — думал, что заработал сотрясение. Но все обошлось», — сказал Самсонов.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков призвал Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) остановить розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина.