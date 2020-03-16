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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о распространении коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, футбол — это одно, а здоровье людей и игроков — совсем другое.

«Руководители знают, как нужно сделать лучше. Мы подчинимся любому принятому решению. У нас есть в стране люди, которые отвечают за здоровье людей. Вот пускай они и решат что делать», — сказал Семин.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин упрекнул футбольный клуб «Ростов» в отсутствии духа победителя.