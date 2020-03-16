Аршавин упрекнул «Ростов» в отсутствии духа победителя

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Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин упрекнул футбольный клуб «Ростов» в отсутствии духа победителя. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, подопечные Валерия Карпина могли бы сопротивляться московскому «Локомотиву» более активно.

«Я ожидал более равной игры. Удивительно, что ростовчане быстро пропустили целых три мяча.

Мне кажется, что им не хватает духа победителя. В данной конфигурации команда является молодой, возможно это им мешает», — сказал Аршавин.

Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА и сборной России Виктор Васин прокомментировал результат матча против «Уфы» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).