Каток Медведевой закрыли на карантин из-за коронавируса

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила о закрытии катка Cricket Club в Торонто из-за коронавируса, передает ТАСС.

«Cricket Club закрылся на карантин», — написала спортсменка в Instagram.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более пяти тысяч человек, 76 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 158 тысяч. Эпицентром распространения эпидемии в Европе стала Италия, где выявлено более 21 тысячи случаев заражения.

Ранее были названы имена зараженных коронавирусом футболистов «Валенсии».