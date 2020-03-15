Одноклубник Черышева заразился коронавирусом

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Одноклубник российского полузащитника испанской «Валенсии» Дениса Черышева Эсекьель Гарай заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Защитник заявил, что его самочувствие стабильное и никакого дискомфорта он в настоящее время не испытывает.

«Этот год начался для меня не очень хорошо — я сдал положительные анализы на коронавирус. Но со мной все в порядке, я уже прохожу курс лечения», — написал Гарай, выступавший за петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что агент полузащитника сборной России по футболу Александра Головина Олег Артемов рассказал об обстановке в «Монако», которая накалилась из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.