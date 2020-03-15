«Барыс» готовится к матчам против «Сибири» в обычном режиме

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Казахстанский «Барыс» готовится к матчам против новосибирской «Сибири» в рамках полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина в обычном режиме. Об этом сообщает Sport24.

Как заявила пресс-служба коллектива из Нур-Султана, команда не будет подчиняться решению правительства республики о запрете проведения хоккейных матчей, так как опубликованный документ распространяется на игры под эгидой Казахстанской федерации хоккея.

Напомним, что в первом раунде плей-офф «Барыс» одолел магнитогорский «Металлург» со счетом 4:1.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Игорь Лебедев похвалил финский «Йокерит», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), за заботу о здоровье.