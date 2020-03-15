Депутат Лебедев: позиция футбольных чиновников не укладывается в голове

Депутат Государственной думы федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Игорь Лебедев раскритиковал Российскую премьер-лигу (РПЛ) за проведение соревнований под своей эгидой вопреки борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, в данном вопросе не надо уповать на мнение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а самим заботиться о здоровье граждан.

«Позиция футбольных чиновников не укладывается в голове. Зачем ждать собрания УЕФА 17 марта? Они на нем скорее всего объявят о переносе чемпионата Европы. Почему никто другой не стал ждать, а сразу решил приостановить свои чемпионаты?

Еще вчера нужно было принять решение о приостановлении РПЛ на две-три недели» — сказал Лебедев.

Ранее сообщалось, что жена зараженного коронавирусом главного тренера лондонского «Арсенала» Микела Артеты Лорена Берналь высказалась о болезни мужа.