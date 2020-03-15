Семья тренера «Зенита» Семака ушла на карантин
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Семья главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака ушла на карантин, сообщает «Спорт-Экспресс».
Об этом проинформировала супруга специалиста Анна. По ее словам, они с детьми были вынуждены пойти на такие меры из-за распространения коронавирусной инфекции, которой Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила статус пандемии.
«Сегодня мы с мужем решили, что мне с детьми будет правильно побыть на карантине. Планируем провести дома столько времени, сколько понадобится», — написала Семак в Instagram.
Ранее сообщалось, что форвард «Спартака» призвал не шутить с коронавирусом.