Теннисист Хачанов выразил надежду на скорую победу над коронавирусом
close
Российский теннисист Карен Хачанов выразил надежду, что человечество скоро сможет победить коронавирус, передает Sport24.
Спортсмен поделился, что вернулся в Россию после того, как все теннисные турниры были отменены из-за распространения коронавирусной инфекции.
«Здоровье и жизни людей — самое важное. Оставайтесь со своей семьей и близкими при возможности дома. Верю, что в ближайшее время человечество победит этот вирус и ситуация изменится в лучшую сторону», — написал Хачанов в своем Instagram.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса 11 марта.
Ранее сообщалось, что теннисист рассказал о предложении Кафельникова сыграть договорной матч.