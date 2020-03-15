Теннисист Хачанов выразил надежду на скорую победу над коронавирусом

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Российский теннисист Карен Хачанов выразил надежду, что человечество скоро сможет победить коронавирус, передает Sport24.

Спортсмен поделился, что вернулся в Россию после того, как все теннисные турниры были отменены из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Здоровье и жизни людей — самое важное. Оставайтесь со своей семьей и близкими при возможности дома. Верю, что в ближайшее время человечество победит этот вирус и ситуация изменится в лучшую сторону», — написал Хачанов в своем Instagram.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса 11 марта.

Ранее сообщалось, что теннисист рассказал о предложении Кафельникова сыграть договорной матч.