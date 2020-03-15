Самуэльссон высказался об обысках у Логинова
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Биатлонист сборной Швеции Себастьян Самуэльссон поделился мнением о ситуации, в которую попал российский спортсмен Александр Логинов на чемпионате мира в итальянском Антхольце, передает «Матч ТВ».
Во время мирового первенства в номере у россиянина, а также его личного тренера Александра Касперовича итальянская полиция провела обыски. По итогам на них было заведено уголовное дело в связи с распространением допинга.
«Могу только выразить надежду, что у полиции были действительно серьезные основания. Это некрасиво по отношению к Логинову, к нам и вообще к спорту», — заявил шведский спортсмен.
Ранее сообщалось, что чемпионат России по биатлону может быть перенесен из-за коронавируса.