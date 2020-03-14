РПЛ может остановить сезон из-за коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/947/12998947/RIAN_6099894.HR-pic905-895x505-22544.jpg">

Российская Премьер-Лига (РПЛ) сделала заявление о том, что 17 марта примет решение о порядке проведения матчей с учетом пандемии коронавируса, передает официальный сайт РПЛ.

«Мы следим за развитием ситуации. Приоритетом является безопасность и здоровье людей. 17 марта мы проведем совещание с клубами и проконсультируемся с Российским футбольным союзом (РФС)», — сообщается в заявлении РПЛ.

Напомним, что сейчас остановлены практически все европейские футбольные чемпионаты.



Вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае, но распространилась на весь мир.

Ранее «Оренбург» уступил московскому «Спартаку» в матче РПЛ.