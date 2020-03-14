Кубок Америки перенесут из-за коронавируса
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Кубок Америки по футболу перенесут из-за пандемии коронавируса, сообщает Mundo Deportivo.
Отмечается, что в ближайшее время будет официальное объявление. Турнир должен был пройти в Колумбии с 12 июня по 12 июля.
Ожидается, что турнир будет сыгран в 2021 году.
В настоящее время в мире зарегистрировано более 145 тысяч случаев заболевания коронавирусом и более 5 тысяч смертей.
Ранее в «Тамбове» призвали прекратить розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за коронавируса.