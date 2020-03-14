Клубы РПЛ готовы приостановить сезон из-за коронавируса

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Большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) готовы приостановить нынешний сезон из-за повсеместного распространения коронавируса. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, данное решение может быть принято в ближайший вторник, 17 марта, после общего собрания представителей Лиги после проведения видеоконференции с членами Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, что в настоящее время в турнире лидирует петербургский «Зенит». В его активе 47 очков после 21 тура.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» и московский «Спартак» определились с комплектами форм на матч 22-го тура Российской премьер-лиги