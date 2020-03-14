«Оренбург» и «Спартак» определились с комплектами форм на матч РПЛ

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«Оренбург» и московский «Спартак» определились с комплектами форм на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба «Оренбурга» в Twitter.

Столичная команда выйдет на игру в красных футболках, а оренбургская — в белых.

Напомним, что в настоящее время подопечные Доменико Тедеско располагаются на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что к «Ривер Плейту» из Буэнос-Айреса могут быть применены санкции со стороны Федерации футбола Аргентины из-за внутреннего карантина, на который ушли представители команды из-за распространения коронавируса.