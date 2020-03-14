«Оренбург» и «Спартак» определились с комплектами форм на матч РПЛ
«Оренбург» и московский «Спартак» определились с комплектами форм на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба «Оренбурга» в Twitter.
Столичная команда выйдет на игру в красных футболках, а оренбургская — в белых.
Напомним, что в настоящее время подопечные Доменико Тедеско располагаются на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее сообщалось, что к «Ривер Плейту» из Буэнос-Айреса могут быть применены санкции со стороны Федерации футбола Аргентины из-за внутреннего карантина, на который ушли представители команды из-за распространения коронавируса.
Состоялось организационное предматчевое совещание с участием делегата и инспектора матча, представителей играющих команд, органов охраны порядка, основного вещателя и арбитров. К проведению матча #ОренбургСпартак всё готово. pic.twitter.com/kIH8a399MN— ФК Оренбург (@fcorenburg) March 14, 2020