НХЛ готова завершить сезон позже намеченного срока

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Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил о готовности завершить нынешний сезон позже намеченного срока из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает официальный сайт заокеанской лиги.

По его словам, в данный момент проходит разработка тактических действий и принимается попытка выработать оптимальное решение, которое принесет наименьшие потери как и для игроков, так и для болельщиков.

«Мы смотрим на календарь и думаем о том, что можно сделать, а что нельзя. Вполне вероятно, что мы будем играть дольше, чем планировалось. Проблема в том, что мы пока не до конца видим все кусочки этого пазла», — сказал Беттмэн.

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) получила рекомендацию по отмене чемпионата мира по хоккею — 2020 из-за вспышки коронавируса.