НХЛ готова завершить сезон позже намеченного срока
Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил о готовности завершить нынешний сезон позже намеченного срока из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает официальный сайт заокеанской лиги.
По его словам, в данный момент проходит разработка тактических действий и принимается попытка выработать оптимальное решение, которое принесет наименьшие потери как и для игроков, так и для болельщиков.
«Мы смотрим на календарь и думаем о том, что можно сделать, а что нельзя. Вполне вероятно, что мы будем играть дольше, чем планировалось. Проблема в том, что мы пока не до конца видим все кусочки этого пазла», — сказал Беттмэн.
Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) получила рекомендацию по отмене чемпионата мира по хоккею — 2020 из-за вспышки коронавируса.