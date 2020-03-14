Тарасенко записал видеообращение к болельщикам «Сент-Луиса»

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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса, передает Sport24.

12 марта НХЛ приостановила сезон на неопределенный срок, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции.

«Мы думаем о вас и надеемся, что вы и ваши семьи здоровы и в безопасности. Не могу дождаться нашей встречи на «Энтерпрайз-центре», — заявил хоккеист на видеозаписи, опубликованной в Instagram «Сент-Луиса».

Тарасенко получил повреждение осенью в матче против «Лос-Анджелес Кингз», перенес операцию и с тех пор на льду не появлялся.

Ранее сообщалось, что у НХЛ нет определенной модели поведения в связи с коронавирусом.