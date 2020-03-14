У НХЛ нет определенной модели поведения в связи с коронавирусом

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Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил, что не существует определенной модели поведения в связи с коронавирусом, передает официальный сайт Лиги.

12 марта НХЛ объявила о приостановке сезона регулярного чемпионата после того, как у игрока «Юты Джаз» из Национальной баскетбольной ассоциации был найден коронавирус. О сроках возобновления чемпионата пока неизвестно.

«Со временем уравнение может меняться, и мы будем под него подстраиваться. То есть у нас нет определенной модели, на которую мы рассчитываем. Модель меняется каждый день», — заявил он.

Ранее сообщалось, что жена Овечкина пожаловалась на нехватку продуктов в США из-за коронавируса.