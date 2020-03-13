Фуркад в прощальном письме поблагодарил россиян за поддержку

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Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад в прощальном письме поблагодарил российских любителей биатлона за поддержку.

14 марта представитель Франции объявил о завершении спортивной карьеры.

«Спасибо вам всем — людям из Франции, России, Германии, Норвегии, Чехии, Италии и любой другой страны. Спасибо за то, что подбадривали, поддерживали и любили меня», — написал Фуркад в Facebook.

Биатлонист отметил, что благодаря поддержке фанатов его индивидуальная карьера превратилась в коллективное приключение.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о решении Фуркада завершить карьеру.