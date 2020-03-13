Фуркад завершил карьеру

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Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры после завершения сезона, передает ТАСС.

Об этом спортсмен заявил на странице в Facebook.

«Когда я прощаюсь с вами, я так тронут, но спокоен. Вспоминаю места, лица, эмоции, которые сопровождали меня на протяжении карьеры. Сомнения и испытания, которые я преодолел, мечты, которые осуществил. Оставляю часть своей жизни позади», — написал француз.

14 марта биатлонист выйдет на свой последний старт в гонке преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом, двукратным серебряным призером Игр, 13-кратным чемпионом мира и семикратным обладателем Кубка мира в общем зачете.

Ранее сообщалось, что Фуркад завоевал Малый хрустальный глобус в спринте.