Фуркад завершил карьеру
Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры после завершения сезона, передает ТАСС.
Об этом спортсмен заявил на странице в Facebook.
«Когда я прощаюсь с вами, я так тронут, но спокоен. Вспоминаю места, лица, эмоции, которые сопровождали меня на протяжении карьеры. Сомнения и испытания, которые я преодолел, мечты, которые осуществил. Оставляю часть своей жизни позади», — написал француз.
14 марта биатлонист выйдет на свой последний старт в гонке преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом, двукратным серебряным призером Игр, 13-кратным чемпионом мира и семикратным обладателем Кубка мира в общем зачете.
Ранее сообщалось, что Фуркад завоевал Малый хрустальный глобус в спринте.