Роналду высказался о ситуации с коронавирусом

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о коронавирусе.

Футболист заявил о необходимости проявления повышенного внимания и заботы друг о друге, так как в настоящее время мир переживает трудный момент. Португалец призвал следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и властей.

«Забота о человеческой жизни должна быть выше любых других интересов. Обращаюсь к тем, кто потерял близкого человека. Поддерживаю всех, кто борется с этим вирусом, например моего товарища по команде Даниэле Ругани», — написал Роналду в Instagram.

Также нападающий выразил поддержку врачам.

В декабре 2019 года в китайском Ухане была зафиксирована вспышка коронавируса. По последним данным, от заболевания скончались более пяти тысяч человек, 70 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 135 тысяч. Эпицентром распространения эпидемии в Европе стала Италия, где выявлено более 12 тысяч случаев заражения.

Ранее сообщалось, что игрок немецкой команды заразился коронавирусом.