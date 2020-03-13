Этапы «Формулы-1» в Бахрейне и во Вьетнаме отложены из-за коронавируса
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Этапы Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне и Вьетнаме отложены из-за вспышки коронавируса, сообщает пресс-служба «королевских гонок».
Гран-при в Бахрейне должен был пройти 20-22 марта, гонка во Вьетнаме — с 3 по 5 апреля.
Стоит отметить, что эти этапы были вторым и третьим в сезоне, первая гонка должна была состояться в Австралии, но также была отменена из-за коронавируса.
Ранее СМИ сообщили, что сезон «Формулы-1» может стартовать только летом.