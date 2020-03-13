Администрация Токио не рассматривает вариант с переносом Олимпиады-2020
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Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что вариант с переносом летних Олимпийских игр — 2020 не рассматривается, сообщает ТАСС.
Существует вероятность, что Игры, которые должны пройти летом 2020 года в Японии, могут быть отменены или перенесены из-за вспышки коронавируса. Однако, по словам Коикэ, такой вариант на сегодняшний момент не рассматривается.
«Мы будем продолжать подготовку к Олимпиаде в сотрудничестве с заинтересованными мировыми структурами. Токио не рассматривает варианта с отменой Олимпиады», — проинформировала она.
Ранее сообщалось, что в «Формуле-1» высказались о вероятной отмене этапов в Бахрейне и Вьетнаме.