Администрация Токио не рассматривает вариант с переносом Олимпиады-2020

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Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что вариант с переносом летних Олимпийских игр — 2020 не рассматривается, сообщает ТАСС.

Существует вероятность, что Игры, которые должны пройти летом 2020 года в Японии, могут быть отменены или перенесены из-за вспышки коронавируса. Однако, по словам Коикэ, такой вариант на сегодняшний момент не рассматривается.

«Мы будем продолжать подготовку к Олимпиаде в сотрудничестве с заинтересованными мировыми структурами. Токио не рассматривает варианта с отменой Олимпиады», — проинформировала она.

Ранее сообщалось, что в «Формуле-1» высказались о вероятной отмене этапов в Бахрейне и Вьетнаме.