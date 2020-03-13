Фергюсон потроллил Нурмагомедова: фото

<img src="//img.gazeta.ru/files3/451/12993451/1200_1200_max-pic905-895x505-96768.jpg">

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Тони Фергюсон потроллил действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

В своем Twitter-аккаунте Фергюсон выложил фото, где приделал над головами лошадей лица членов команды дагестанского спортсмена.

Напомним, что противостояние между оппонентами запланировано на 18 апреля.

Ранее сообщалось, что бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном находится под угрозой переноса