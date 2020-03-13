Фергюсон потроллил Нурмагомедова: фото
Американский боец смешанных единоборств (ММА) Тони Фергюсон потроллил действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
В своем Twitter-аккаунте Фергюсон выложил фото, где приделал над головами лошадей лица членов команды дагестанского спортсмена.
Напомним, что противостояние между оппонентами запланировано на 18 апреля.
Ранее сообщалось, что бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном находится под угрозой переноса
-Team Khabib- # HomeworkForMyCrew # T&B ������ ���������� # ufc249 �� # BetYouCantTagEmAll ������ Hashtag # Fuckin'��Fathead pic.twitter.com/N7ZkXKL4y2— Tony Ferguson (@TonyFergusonXT) March 12, 2020