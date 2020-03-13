Матч АПЛ «Брайтон» — «Арсенал» перенесен из-за коронавируса у Артеты

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Матч 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между лондонским «Арсеналом» и «Брайтоном» перенесен из-за обнаруженного коронавируса у главного тренера «канониров» Микела Артеты. Об этом сообщает пресс-служба «чаек».

По официальной информации, игра будет перенесена на более поздний срок.

Напомним, что утром 13 марта руководство чемпионата Англии проведет экстренное собрание, на котором будет решать судьбу нынешнего розыгрыша турнира.

Ранее сообщалось, что тренер лондонского «Арсенала» Микел Артета заразился коронавирусом.