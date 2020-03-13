Футболист «Реала» купался в одном бассейне с зараженным коронавирусом

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Футболист мадридского «Реала» и сборной Сербии Лука Йович купался в одном бассейне с зараженным коронавирусом человеком. Об этом сообщает В92.

По его словам, проведенное после данного события медицинское обследование не обнаружило у него симптомов заражения опасной болезнью.

«Так как я был травмировал, то находился в бассейне и восстанавливался там вместе с зараженным коронавирусом игроком. Но со мной в данный момент все в порядке, никаких признаков инфекции нет», — заявил Йович.

Ранее сообщалось, что главный тренер лондонского «Арсенала» Микел Артета заразился коронавирусом.