Уткин предложил посадить в тюрьму Черчесова
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Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин предложил посадить в тюрьму главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Его слова передает Sport24.
По его словам, нахождение в колонии помогло нападающему «Сочи» Александру Кокорину и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву перезагрузиться.
«Предлагаю на время, по какой-нибудь нестрашной статье отправить Черчесова в тюрьму. Потом оправдать. Это же на пользу пойдет, верно? Это ж не я говорю, а вы», — заявил Уткин.
Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов прокомментировал продление своего контракта с национальной сборной.