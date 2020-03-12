Губерниев заявил о возможной отмене этапа Кубка мира в Контиолахти

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Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти может быть отменен.

«Этап в Контиолахти могут отменить с завтрашнего дня! Ждкм решения властей! Сегодня биатлонная гонка будет. Все очень серьезно», — написал Губерниев в Telegram.

Комментатор отметил, что запланированные на 12 марта гонки также могут быть отменены.

Многие спортивные мероприятия в Европе были отменены из-за коронавируса, вспышка которого была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более 4,5 тысяч человек, 68 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 124 тысячи. Эпицентром распространения эпидемии в Европе стала Италия, где выявлено более 12 тысяч случаев заражения.

Ранее сообщалось, что УЕФА приостановит розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.