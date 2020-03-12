Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса

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Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса, сообщается на сайте радиостанции La Cadena SER.

Отмечается, что на две недели приостановлены Примера и Сегунда.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более 4,5 тысяч человек, 68 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 124 тысячи. В Испании выявлены более 2 тысяч случаев заражения.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) предложил клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) полностью закрыть трибуны на московских матчах из-за указа властей Москвы.