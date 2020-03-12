АПЛ не будет останавливать сезон из-за коронавируса
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Английская премьер-лига (АПЛ) не планирует останавливать сезон из-за вспышки коронавируса, сообщает The Times.
По информации источника, игры продолжатся, однако зрителей пускать на трибуны не будут. При этом рассматривается также возможность запрета на телетрансляции в барах и пабах, чтобы избежать скопления людей.
Стоит отметить, что матч чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» уже был перенесен.
Ранее сообщалось, что 94-летний победитель этапа «Джиро д.