У игрока «Ювентуса» обнаружен коронавирус
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Защитник туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус, сообщает ТАСС.
Об этом проинформировали в пресс-службе итальянского клуба. При этом сообщается, что пока болезнь у футболиста протекает без симптомов. Клуб уже предпринял все необходимые меры безопасности.
«Ювентус» активирует в эти часы все процедуры изоляции, предусмотренные законодательством, включая перепись тех, кто имел с ним контакт», — сказано в сообщении.
Стоит отметить, что Серия А была приостановлена из-за вспышки коронавируса в стране.
Ранее сообщалось, что Джеррард прокомментировал перенос турниров из-за коронавируса.