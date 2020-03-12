«Атлетико» обыграл «Ливерпуль» и стал четвертьфиналистом Лиги чемпионов

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«Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу испанской команды. примечательно, что основное время завершилось со счетом 1:0 в пользу английского клуба, и команды провели дополнительное время. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Счет в матче открыл «Ливерпуль», отличился Жоржиньо Вейналдум на 43-й минуте. На 94-й минуте Роберто Фирмино удваивает счет, но через три минуты «Атлетико» отыгрывает один мяч — гол оформляет Маркос Льоренте.

Счет в матче сравнивает Льоренте, который оформляет дубль, а точку в этом противостоянии ставит Альваро Мората на 120+1 минуте.

Первая встреча завершилась победой испанской команды со счетом 1:0. Итоговый счет по итогам двух игр — 4:2 в пользу «Атлетико».

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

«Ливерпуль» (Англия) — «Атлетико» (Испания) — 2:3

Голы: 1:0 — Вейналдум, 43; 2:0 — Фирмино, 94; 2:1 — Льоренте, 97; 2:2 — Льоренте, 105+1; 2:3 — Мората, 120+1.