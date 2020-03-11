В «Спартаке» рассказали, когда решится вопрос продажи билетов на матч с «Динамо»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/141/12997141/RIAN_6186100.HR-pic905-895x505-22309.jpg">

Московский хоккейный клуб «Спартак» прокомментировал тот факт, что на сайте команды была приостановлена продажа билетов на шестой матч со столичным «Динамо» в рамках плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Это произошло после того, как был обнародован указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете на проведение мероприятий с более чем пятью тысячами участников до 10 апреля 2020 года.

На вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о том, реализовал ли клуб уже больше пяти тысяч билетов на матч с «Динамо» и как планирует в этом случае возвращать оплату, пресс-служба «Спартака» ответила следующим образом:

«Континентальная хоккейная лига является организатором проведения соревнований и должна сегодня, 11 марта, принять решение о дальнейшем формате проведения матчей плей-офф. Клуб этим решениям подчинится».

Ранее Российский футбольный союз обратился в правительство Москвы за разъяснениями по указу Собянина.