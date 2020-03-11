Кафельников отреагировал на обвинения о попытке сыграть договорной матч

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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на слова американца Майка Брайана о предложении провести договорной матч в финале турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде.

Россиянин заявил. что никак не может прокомментировать слова бывшего соперника.

«Мы всегда встречаемся в раздевалках, разговариваем. Но о чем мы говорили 17 лет назад, я не помню, и не понимаю, как можно такое фантазировать», — цитирует Кафельникова «РБК-Спорт».

Ранее Брайан заявил, что Кафельников и южноафриканец Уэйн Феррейра предлагали ему и его брату Майку поделить призовые и отдать победу американцам.