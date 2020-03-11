Матч «Ман Сити» — «Арсенал» перенесен из-за коронавируса

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Встреча 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом», которая должна была состояться 11 марта, перенесена, говорится на официальном сайте лиги.

Это связано с последними новостями о том, что владелец «Ноттингем Форест» и «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис заразился китайским коронавирусом. Две недели назад «канониры» встречались с греческим клубом в Лиге Европы, а функционер контактировал с некоторыми игроками и персоналом «Арсенала».

Учитывая медицинские рекомендации, лондонцы и «горожане» решили отложить матч на неопределенный срок, лига поддержала это решение. Уточняется, что перенос других игр АПЛ не планируется.

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Ранее сообщалось, что игра Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» будет открыта для болельщиков.