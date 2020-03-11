УЕФА просят перенести игры итальянских и испанских команд из-за коронавируса

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Ассоциация испанских футболистов и ассоциация футболистов Италии обратились в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой перенести матчи команд, представляющих их страны, в еврокубках.

В первую очередь речь идет о запланированных на 12 марта матчах 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» (Испания) — «Рома» (Италия) и «Интернационале» (Италия) — «Хетафе» (Испания). Инициатива о переносе встреч связан со вспышкой в Европе китайского коронавируса, в Италии уже вступило в силу распоряжение правительства о карантине и отмене всех спортивных мероприятий, однако на международные турниры оно не распространяется.

В заявлении организаций говорится, что матчи не стоит играть до тех пор, пока не появится возможность провести их не в столь чрезвычайной ситуации, как сейчас.

Эпидемия нового типа коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабря прошлого года. Согласно последним данным, от заболевания скончались более четырех тысяч человек, 63 тысячи выздоровели. Общее число заболевших превысило 113 тысяч. Очагом распространения коронавируса в Европе стала Италия, где заразились свыше девяти тысяч человек.

Ранее сообщалось, что «Хетафе» отказался ехать в Италию на матч Лиги Европы с «Интером».