Игроки «Аталанты» посвятили победу охваченному коронавирусом Бергамо

Футболисты итальянской «Аталанты» необычно отпраздновали победу над «Валенсией» и выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.

После матча на «Месталье», который завершился победой гостей со счетом 4:3, игроки «богини» продемонстрировали футболку с надписью «Бергамо, это для тебя! Никогда не сдавайся», посвятив тем самым успех городу, откуда команда родом. Фото доступно в Twitter-аккаунте журналиста Фабрицио Романо.

Бергамо находится в числе городов региона Ломбардии, где зафиксирована вспышка китайского коронавируса. В регионе действует карантин, все спортивные мероприятия отменены.

Эпидемия нового типа коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабря прошлого года. Согласно последним данным, от заболевания скончались более четырех тысяч человек, 63 тысячи выздоровели. Общее число заболевших превысило 113 тысяч. Очагом распространения коронавируса в Европе стала Италия, где заразились свыше девяти тысяч человек.

Ранее сообщалось, что игроки «Милана» пожертвовали деньги на борьбу с коронавирусом.

