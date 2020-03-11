«Хетафе» отказался ехать в Италию на матч Лиги Европы с «Интером»
«Хетафе» отказался ехать на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Интернационале» из-за эпидемии в Италии китайского коронавируса, где введен запрет на проведение спортивных мероприятий, однако который не касается еврокубков.
По словам президента испанского клуба Анхеля Торреса, «синие» обратились к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой найти альтернативное решение.
«Если мы проиграем это противостояние, то так тому и быть. Но мы не собираемся рисковать здоровьем. Мы просили УЕФА найти другое место проведения матча из-за ситуации с коронавирусом. Нам не нужны эти проблемы», — приводит слова функционера Onda Cero.
Матч «Интер» — «Хетафе» должен пройти 12 марта в Милане.
Вспышка нового типа коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабря прошлого года. Согласно последним данным, от заболевания скончались более четырех тысяч человек, 63 тысячи выздоровели. Общее число заболевших превысило 113 тысяч. Очагом распространения коронавируса в Европе стала Италия, где заразились свыше девяти тысяч человек.
Ранее сообщалось, что итальянские клубы могут остаться без титула из-за коронавируса.