Количество билетов на бой Емельяненко — Исмаилов в Москве будет сокращено

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Бой Александра Емельяненко и Магомедова Исмаилова на турнире ACA 107 в Москве состоится, несмотря на указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете массовых спортивных мероприятий в столице из-за угрозы распространения коронавируса, в которых принимают участие более 5 тыс. человек.

В пресс-службе лиги сообщили, что количество билетов на поединок будет сокращено, а цены повысятся.

«ACA вынуждена ограничить количество зрительных мест на турнир и с 11 марта поднять цены на оставшиеся в продаже билеты», — сказано в заявлении.

ACA 107 пройдет 3 апреля на «ВТБ Арене».

Вспышка нового типа коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабря прошлого года. Согласно последним данным, от заболевания скончались более четырех тысяч человек, 63 тысячи выздоровели. Общее число заболевших превысило 113 тысяч. Очагом распространения коронавируса в Европе стала Италия, где заразились свыше девяти тысяч человек.

Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по тяжелой атлетике перенесен из Москвы.