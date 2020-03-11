Количество билетов на бой Емельяненко — Исмаилов в Москве будет сокращено
Бой Александра Емельяненко и Магомедова Исмаилова на турнире ACA 107 в Москве состоится, несмотря на указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете массовых спортивных мероприятий в столице из-за угрозы распространения коронавируса, в которых принимают участие более 5 тыс. человек.
В пресс-службе лиги сообщили, что количество билетов на поединок будет сокращено, а цены повысятся.
«ACA вынуждена ограничить количество зрительных мест на турнир и с 11 марта поднять цены на оставшиеся в продаже билеты», — сказано в заявлении.
ACA 107 пройдет 3 апреля на «ВТБ Арене».
Вспышка нового типа коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабря прошлого года. Согласно последним данным, от заболевания скончались более четырех тысяч человек, 63 тысячи выздоровели. Общее число заболевших превысило 113 тысяч. Очагом распространения коронавируса в Европе стала Италия, где заразились свыше девяти тысяч человек.
Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по тяжелой атлетике перенесен из Москвы.