Этап Кубка мира в Хольменколлене может быть отменен из-за коронавируса

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Последний этап Кубка мира-2019/20 по биатлону, который должен пройти в норвежском Хольменколлене, находится под угрозой срыва. В официальном пресс-релизе Международного союза биатлонистов (IBU) говорится о том, что старт может быть отменен в связи с распространением в Европе китайского коронавируса.

Власти Норвегии в свою очередь порекомендовали отказаться от всех мероприятий, в которых участвуют более 500 человек.

«IBU и организаторы находятся в контакте с местными властями, чтобы понять все возможные последствия. Обсуждается вопрос, можно ли вообще проводить этап Кубка мира в Хольменколлене. Вся информация будет публиковаться по мере появления», — говорится в сообщении организации.

Вспышка нового типа коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабря прошлого года. Согласно последним данным, от заболевания скончались более четырех тысяч человек, 63 тысячи выздоровели. Общее число заболевших превысило 113 тысяч. Очагом распространения коронавируса в Европе стала Италия, где заразились свыше девяти тысяч человек.

Ранее сообщалось, что на этапе КМ по биатлону в Финляндии отменили пресс-конференции из-за коронавируса.