В РПЛ прокомментировали запрет на массовые мероприятия в Москве

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал информацию о том, что в Москве введен запрет на массовые мероприятия, сообщает «Чемпионат.com».

Напомним, что запрет действует до 10 апреля.



«Мы будем выполнять это решение. 11 марта определим механизм исполнения вместе с Российским футбольным союзом (РФС)», — заявил Прядкин.

Ранее стало известно о том, что игры сборной Франции по футболу пройдут без болельщиков.