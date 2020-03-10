В РПЛ прокомментировали запрет на массовые мероприятия в Москве
close
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал информацию о том, что в Москве введен запрет на массовые мероприятия, сообщает «Чемпионат.com».
Напомним, что запрет действует до 10 апреля.
«Мы будем выполнять это решение. 11 марта определим механизм исполнения вместе с Российским футбольным союзом (РФС)», — заявил Прядкин.
Ранее стало известно о том, что игры сборной Франции по футболу пройдут без болельщиков.