Кокорин не хочет возвращаться в «Зенит»

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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин заявил, что не хочет возвращаться в петербургский «Зенит».

В феврале форвард перешел в «Сочи» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«На данный момент желания возвращаться при этом руководстве вообще нет. Отношения у нас испорчены. И смысла я не вижу. Ходить и друг другу улыбаться, будто ничего нет», — сказал Кокорин в передаче «КраСава» на YouTube.

Ранее российский нападающий заявил, что «Зенит» не выплачивал ему оклад в размере 18 тысяч рублей.