Матчи еврокубков могут быть приостановлены из-за коронавируса

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Руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может приостановить матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает The Sun со ссылкой на испанское радио Catalunya Radio.

Отмечается, что организация рассматривает возможность приостановить турниры со стадии четвертьфинала.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабря 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более четырех тысяч человек, 63 тысячи выздоровели. Общее число заболевших превысило 113 тысяч. Эпицентром коронавируса в Европе стала Италия, где заразились свыше девяти тысяч человек.

Ранее сообщалось, что ближайшие два тура чемпионата Испании пройдут без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.