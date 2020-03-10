Матчи еврокубков могут быть приостановлены из-за коронавируса
Руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может приостановить матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает The Sun со ссылкой на испанское радио Catalunya Radio.
Отмечается, что организация рассматривает возможность приостановить турниры со стадии четвертьфинала.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабря 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более четырех тысяч человек, 63 тысячи выздоровели. Общее число заболевших превысило 113 тысяч. Эпицентром коронавируса в Европе стала Италия, где заразились свыше девяти тысяч человек.
Ранее сообщалось, что ближайшие два тура чемпионата Испании пройдут без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.